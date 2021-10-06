تصفيات كأس العالم 2022 | مواجهة ايران مفترق طرق بالنسبة للامارات

قال منذر علي ،اللاعب الإماراتي الدولي السابق، إن مواجهة منتخب بلاده أمام إيران في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بمثابة مفترق طرق لمشوار الفريق في المنافسة.

وكان المنتخب الإماراتي قد استهل مشواره في المجموعة الثانية بالتصفيات، بالتعادل السلبي مع لبنان، قبل أن يتعادل بنتيجة 1 / 1 مع نظيره السوري في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق.

وأوضح علي في تصريحات لصحيفة “البيان “الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن التركيز يجب أن يكون العامل الحاسم في مواجهة إيران، لافتًا النظر إلى أن اللاعبين سيكون عليهم مضاعفة المجهود في هذه المباراة الخاصة.

وأضاف أن المنتخب الإماراتي يمر بحالة فنية وبدنية جيدة، حيث أشار إلى اكتمال جاهزية اللاعبين بعد مرور ست مراحل من الدوري المحلي.

وطالب علي الجمهور الإماراتي بدعم منتخب بلاده في مواجهة إيران، كما شدد على ضرورة عدم الالتفات لتاريخ المواجهات بين المنتخبين، واصفا إياه بأنه من الماضي.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف منتخب كوريا الجنوبية، ومتقدما على المنتخب السوري صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة والمتفوق بفارق الأهداف على كل من لبنان والعراق على الترتيب، فيما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد ست نقاط،