تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عدة مباريات في تصفيات كأس العالم، ودوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية.



يترقب عشاق كرة القدم مباراة قمة من العيار الثقيل بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي، 8.45 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة إيطاليا ضد إسبانيا على قناتي "beIN 4K HDR" و"beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق عصام الشوالي.

يواصل المنتخب السوداني مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه غينيا في الجولة الثالثة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات تصفيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

ويستضيف المنتخب المغربي نظيره غينيا بيساو، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

يواجه منتخب البحرين نظيره كوراساو في إطار استعدادته للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتُبث المباراة عبر قناة "البحرين الرياضية".

في إطار استعدادات منتخب الأردن لكأس العرب، يواجه نظيره ماليزيا في مباراة ودية مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتُنقل المباراة عبر قناة "الأردن الرياضية".