شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة تتعاقد مع شركة ملابس جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح على العباسى رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة في التعاقد مع أحد شركات الملابس الرياضية لتوريد ملابس الفريق الأول و لاعبى قطاع الناشئين خلال الموسم المقبل ضمن خطة تطوير الفريق الفترة المقبلة .

وسوف يقوم مسئولي الشركة في تسليم لاعبى الفريق الأول خلال يومين عقب الانتهاء من الطباعة الخاصة بالشريكات الراعية لفريق غزل المحلة الموسم القادم .

ويخوض فريق غزل المحلة معسكر مغلق حاليا بمدينة الاسماعيلية ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل يوم الخامس والعشرون من الشهر الجارى .

ونجحت لجنة الكرة بنادى غزل المحلة فى التعاقد مع 15 صفقة حتى الان لدعم الفريق الموسم المقبل بالاتفاق مع محمد عودة المدير الفنى للفريق .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وغزل المحلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجل للطلائع محمد جابر وسجل لغزل المحلة التنزانى حميد ماو.