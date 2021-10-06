شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيروت والاتحاد يلاقى الوكرة بربع نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام اليوم منافسات ربع نهائى البطولة العربية لكرة السلة، بإقامة 4 مباريات والتى تقام بالإسكندرية ، وتختتم يوم 9 أكتوبر الجارى.

ويلتقى اليوم فريق سلة الاهلى مع نظيره بيروت اللبناني، كما يلتقى الاتحاد السكندري مع الوكرة القطرى ، كما يخوض اتحاد الفتح مباراته أمام الزهراء التونسى، و الكويت الكويتي مع وداد بوفاريك .

وشهدت مباريات اول أمس بالجولة الأخيرة من الدور التمهيدي فوز الأهلى على الفتح السعودى، والفتح المغربى على الميناء اليمنى، ووداد بوفاريك على شعب حضر موت ، وفوز الزهراء التونسى على الوكرة القطرى.

وطلب مسئولو السلة بالكويت من نظرائهم بالاتحاد العربى تنظيم واستضافة البطولة العربية فى نسختها المقبلة، بعد نجاح الاتحاد السكندرى فى استضافة النسخة الجارية من البطولة، ومن المقرر أن يشهد نائب رئيس الاتحاد الكويتى مباريات فرق بلاده بصالتى برج العرب والاتحاد السكندرى.