شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التجديف يحدد 28 أكتوبر موعداً للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد التجديف برئاسة عمرو النوري ، يوم 28 أكتوبر الجارى موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد .

وكان مجلس إدارة اتحاد الفروسية، قد حدد يوم 28 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات ، فيما حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة ، يوم 28 أكتوبر المقبل أيضاً موعداً للإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ، الأندية التي لها حق التصويت في الاإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحة وسبورتنج.