شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التجديف يحدد 28 أكتوبر موعداً للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد التجديف برئاسة عمرو النوري ، يوم 28 أكتوبر الجارى موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد .
وكان مجلس إدارة اتحاد الفروسية، قد حدد يوم 28 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات ، فيما حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة ، يوم 28 أكتوبر المقبل أيضاً موعداً للإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.
وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ، الأندية التي لها حق التصويت في الاإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحة وسبورتنج.
وأجرت وزارة الشباب والرياضة ، تعديل على البند السابع في اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحي المالية والإدارية وبيان مدي اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارة المركزية .
حيث جاء هذا التغير في المدة الزمنية ، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، ولا يكون الـ 30 يوم سبباً في تأخير الانتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري .