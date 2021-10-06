رحيم سترلينج: إنجلترا تريد صناعة التاريخ

أكد رحيم سترلينج لاعب المنتخب الإنجليزي، أن فريقه يستحق أكثر من الإشادة بلاعبيه، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب بلاده للتتويج بلقب عقب خسارته في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا “يورو 2020” .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي فشل في التتويج بأول لقب لبلاده منذ الفوز بكأس العالم 1966، وذلك بعدما الخسارة أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح في ملعب “ويمبلي” في يوليو الماضي.

وينظر سترلينج إلى ما حدث في الصيف بمزيج من الفخر والأسف، كما قال إن فريق المدرب جاريث ساوثجيت “يسعى لصنع التاريخ”.

وقال سترلينج في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، اليوم الثلاثاء: “لا زال هناك من يهنئنا وأشياء من هذا القبيل، لا يوجد شيء لتهنئتنا عليه لأننا لم نفز”.

وأضاف: “هذا هو الشيء الرائع داخل الفريق، لا نكتفي بالقيام بعمل جيد من أجل هذا البلد، كنا نسعى حقا للعودة بالبطولة إلى بلادنا وهذه هي عقلية الفريق الآن”.

وتابع : “كان الأمر رائعًا، لقد تأهلنا للمباراة النهائية لكننا نريد الفوز ونريد صنع التاريخ، وأعتقد أن تلك كانت هي الرسالة منذ اليوم الأول لوجود جاريث ساوثجيت“.

ويسير المنتخب الإنجليزي على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في شتاء العام المقبل في قطر، بتصدره مجموعته في التصفيات قبل مواجهة أندورا يوم السبت ثم المجر بعد ذلك بثلاثة أيام.

وكان سترلينج قد بدأ مسيرته الدولية منذ ما يقرب من تسعة أعوام وسجل 18 هدفًا في 70 مباراة.

وأرجع سترلينج / 26 عامًا/ ، والذي سبق له أن عانى من الخروج المبكر مع المنتخب الإنجليزي من بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا 2014 و2016، تغير عقلية وأسلوب الفريق إلى جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي.