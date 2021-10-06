تصفيات كأس العالم 2022 | بايلي رايت بديلاً لديجينيك في استراليا امام عمان واليابان

قرر جراهام آرنولد مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم استدعاء اللاعب بايلي رايت كبديل لميلوس ديجينيك بقائمة الفريق، قبل خوض المباراتين المقررتين أمام عمان واليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وجاء استبعاد ديجينيك لاعب ريد ستار بلجراد الصربي من التشكيلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة فحوصه إيجابية قبل السفر إلى قطر من أجل الالتحاق بتشكيلة المنتخب، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

وسيلتحق رايت لاعب سندرلاند الإنجليزي بتشكيلة منتخب أستراليا في العاصمة القطرية الدوحة، قبيل خوض المواجهة أمام عمان المقررة مساء الخميس على ملعب استاد خليفة الدولي.

ويتصدر المنتخب الأسترالي حاليًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من مباراتين، وسيتوجه بعد خوض المباراة أمام عمان إلى اليابان من أجل مواجهة المنتخب الياباني يوم 12 أكتوبر الجاري على ملعب استاد سايتاما.