شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الإسماعيلى فى ثانى وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، مع نظيره الاسماعيلى، في المباراة الودية التى تجمع الفريقين على هامش معسكرهما بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى العام المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجارى.

وكان المقاولون قد خسر في الودية الأولى أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يلتقى ذئاب الجبل مع فاركو يوم 12 أكتوبر الجارى في ثالث وديات معسكر الإسكندرية.

وكان الاسماعيلى قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم فاز على طلائع الاسطول بثنائية ودياً ثم يلاقى فاركو غداً الخميس.

كما سيخوض الاسماعيلى مباراة ودية مع سموحة في 11 أكتوبر الجارى فيما يناقش مسئولى الدراويش مع نظرائهم فى طلائع الجيش اختيار موعد جديد للودية المحددة بين الفريقين والمقرر لها 12 أكتوبر الجارى بسبب تعارضها مع موعد نهاية معسكر الدراويش بالاسكندرية ورغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الاعتذار عن الموعد الحالى مع نقله لموعد أخر بحيث تقام فى الاسماعيلية استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم.