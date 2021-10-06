شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه نجوم مصر وديا اليوم ضمن برنامج الاعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاصة مباراة ودية ضد فريق نجوم مصر اليوم الأربعاء، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، على أن يختتم ودياته قبل المعسكر المغلق بمواجهة الواسطى من بنى سويف يوم الخميس المقبل.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الفريق الفيومي يخوض عددا من المباريات الودية متدرجة المستوى مع فرق الدرجة الثالثة ثم الدرجة الثانية ومن ثم دوري ممتاز، من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأوضح أن الجهاز الفني للمقاصة يحرص على اختبار أكثر من لاعب أجنبي في المباريات الودية، لانتقاء أفضل العناصر وقيده في قائمة الموسم الجديد قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحال.

أشار إلى أن الفريق يسابق الزمن للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة، في ظل حاجة الفريق الفيومي لـ5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف المقاصة مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في كل المراكز بصفوف فريقه.