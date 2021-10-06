شكرا لقرائتكم خبر عن "مبروك يا نجم" ياسر ريان يهنئ ابنه أحمد بمناسبة خطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ياسر ريان، نجم النادي الأهلى الأسبق، رسالة تهنئة إلى ابنه أحمد، مهاجم الأهلي المعار إلى ألتاي التركي، بعد إعلان خطوبته، ونشر ياسر ريان صورا من خطوبة أحمد على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهنأه قائلا: "مبروك يا نجم"، وتوالت رسائل التهنئة في التعليقات بمناسبة خطوبة أحمد ياسر ريان.



ياسر ريان على انستجرام

واستغل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى ألتاي التركي، فترة التوقف الدولي الحالية والحصول على راحة مع فريقه في إعلان خطوبته.



خطوبة احمد ياسر ريان

وخرج أحمد ريان من قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك المصري أحمد ياسر ريان فى خسارة فريقه نادى ألتاي التركى برباعية مقابل هدف وحيد من نظيره غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى التركى.

وسجل أهداف اللقاء الكيساندرو ماكسيم فى الدقيقة 52 من ضربة جزاء، ثم أضاف الكسندر ميركل الهدف الثانى فى الدقيقة 57، وسجل الكيساندرو ماكسيم الثالث فى الدقيقة 61، قبل أن يسجل نوها ديكو الرابع لاصحاب الارض فى الدقيقة 73 من عمر المباراة. بينما أحرز إيرهان جيلانك هدف ألتاى الوحيد فى الدقيقة 63 من عمر المواجهة.