شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه بيراميدز ودياً على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره بيراميدز بقيادة إيهاب جلال على ستاد جهاز الرياضة فى اطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى

ومن المقرر أن يلاقى الطلائع نظيره بيراميدز اليوم الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه، ثم تختتم الوديات بمواجهة إنبى فى 18 أكتوبر، وتقام جميع الوديات فى الخامسة عصرا على استاد جهاز الرياضة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 11 صفقة هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين، بجانب الغانى جون انطوى موسماً من بيراميدز.