مارتينيز يجد بديلاً لمونييه في تشكيلة بلجيكا قبل مواجهة فرنسا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم استدعاء توماس فوكيه ليحل محل توماس مونييه في تشكيلة بلجيكا بعد استبعاد مدافع بوروسيا دورتموند من نهائيات دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة في الركبة.

وستلتقي بلجيكا، التي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات، مع فرنسا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية في تورينو الإيطالية يوم الخميس.

وستلعب إيطاليا مع إسبانيا في ميلانو في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الأربعاء.

وأصيب مونييه في مباراة بالدوري الألماني مطلع الأسبوع. وانضم إلى معسكر بلجيكا يوم الاثنين لكنه غادر سريعًا بعد أن أكدت الفحوص الطبية إصابته في الركبة.

وكان فوكيه ضمن القائمة الاحتياطية بالفعل بعد استبعاده من التشكيلة الأصلية التي تتألف من 24 لاعبًا.

وهز اللاعب البالغ عمره 27 عامًا، الذي يلعب مع ستاد رانس في الدوري الفرنسي، الشباك في مباراة في تصفيات كأس العالم أمام استونيا الشهر الماضي. وخاض سبع مباريات مع بلجيكا كانت الأولى قبل خمس سنوات.

وسيقام نهائي دوري الأمم ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل.