جدول مباريات الاردن في الدورة الودية الثلاثية

يواجه منتخب الأردن نظيره الماليزي مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في افتتاح الدورة الدولية الودية الثلاثية التي يستضيفها بمشاركة أوزبكستان.

وبحسب جدول مباريات الدورة تلتقي ماليزيا مع أوزبكستان السبت القادم، على ان تكون المباراة الختامية بين الأردن وأوزبكستان الثلاثاء المقبل على ملعب عمان الدولي.

وتدخل هذه الدورة في اطار استعداد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العرب الني تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر القادم، حيث أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين، ويسبقها معسكر تدريبي خارجي يتضمن مباراتين دوليتين وديتين أمام كوسوفو وبيلاروسيا.

وأكد مدرب الاردن العراقي عدنان حمد على أهمية المشاركة في الدورة الودية الثلاثية والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد لخوض كأس العرب “فيفا 2021″، مع تواصل مرحلة الوقوف على مستوى وجاهزية اللاعبين.

وأضاف “نحرص على استمرار أجندة الموسم، ونلتزم بأيام فيفا المعتمدة لضمان استمرارية البطولات المحلية، بدأنا مرحلة التحضير عبر معسكر البحرين الشهر الماضي، ونستعد حالياً لخوض بطولة ودية في العاصمة عمان، قبل اختتام التحضيرات لكأس العرب الشهر المقبل بمعسكر في أوروبا”.

ولفت حمد إلى أن نهج الجهاز الفني لمنتخب الأردن خلال الفترة الحالية يرتكز على “بناء فريق نواته من الأسماء الشابة، مع تواجد عدد قليل من عناصر الخبرة، ضمن عملية الإحلال والتبديل بشكل تدريجي، لتحضير منتخب تنافسي قوي قادر على الاستمرار والعطاء خلال السنوات القادمة”.

وختم حمد حديثه بالقول: “نفتقد بعض الأسماء في التجمع الحالي، مع التحاق عدد من اللاعبين مع المنتخب الرديف في مشاركته في بطولة غرب آسيا بالسعودية، إلى جانب إصابة بعض اللاعبين”.

واستدعى حمد 26 لاعباً للمشاركة في الدورة الودية هم: معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، مصطفى كمال، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، بهاء عبد الرحمن، عدي الصيفي، ياسين البخيت، أحمد اسريوة، محمود المرضي، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، أنس العوضات، بهاء فيصل، علي علوان وحمزه الدردور.