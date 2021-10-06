الاتحاد اليمني يحدد 14 أكتوبر موعدًا لبدء مرحلة إياب الدوري (جدول المباريات)

المنامة - ياسر ابراهيم - حدد الاتحاد اليمني لكرة القدم، الخميس 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري، موعدًا لبدء مرحلة الإياب بدور مجموعات الدوري المحلي للدرجة الأولى.

وانطلق الدوري في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، بمشاركة 11 ناديًا بعد غياب التلال والوحدة والشعلة عدن. وفقا لموقع "كوروة".

ووزع الاتحاد اليمني، جدول مرحلة إياب دور المجموعات حيث سيتم منح الفرق، 7 أيام راحة بين مرحلتي الذهاب والإياب، يتم فيها تبادل فرق المجموعتين بين مدينتي سيئون بوادي حضر موت وعتق عاصمة محافظة شبوة.

وخاضت فرق المجموعة الأولى، وحدة صنعاء، العروبة، شباب الجيل، فحمان ابين، شعب حضر موت، اتحاد إب، مبارياتها بمرحلة الذهاب على ملعب سيئون الأولمبي.

في حين لعبت فرق المجموعة الثانية، أهلي صنعاء، الصقر تعز، الهلال الحديدة، اليرموك صنعاء، والعشب إب، على ملعب الخليفي بمدينة عتق.