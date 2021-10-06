الامارات | إغلاق باب التسجيل في «تحدي الثلج» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل في «تحدي الثلج» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي أن اليوم سيكون آخر موعد للتسجيل في النسخة الـ12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بـ«مول الإمارات»، بعد غد.

وقال بيان صحافي: «يستعد المشاركون لخوض منافسات النسخة الجديدة من التحدي الذي يتضمن حواجز متنوعة، يراوح عددها بين 22 و24 عائقاً، تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب، الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، وسيكون على الراغبين في المشاركة الإسراع بالتسجيل في هذا الحدث من خلال الموقع الإلكتروني «بريمير أونلاين»، عبر الرابط:

https://www.premieronline.com/event/ice_warrior_12_5588

ويواصل الحدث استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء، الذين تراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، ضمن ثلاث فئات تنافسية، هي: فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلطة المفتوحة لجميع المستويات البدنية، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة للسيدات التي تم استحداثها، العام الماضي، للراغبات في المنافسة وسط أجواء تنافسية مخصصة للسيدات فقط.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية التي تم تصميمها بحيث تجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة، التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ أربعة تحت الصفر. وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز الحواجز وعلى العجلات وتسلق الأعمدة مع الركض، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

ويبدأ المتسابقون في التحدي على شكل مجموعات متباعدة مؤلفة من خمسة أشخاص.

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