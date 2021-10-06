الامارات | «لجنة الصم» تعتمد أنشطة موسم 2021-2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الصم» تعتمد أنشطة موسم 2021-2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية، قرعة كأس رئيس الدولة لكرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، والدوري المحلي لكرة الصالات، بالإضافة إلى التنسيق حول انطلاق مسابقات البولينغ، للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان المهيري، ورئيس لجنة الإمارات لرياضة الصمّ، عبدالله أهلي.

وقال بيان صحافي: «تمّ التأكيد على ضرورة تكثيف التدريبات لرفع مستوى اللاعبين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news