الامارات | «تنفيذية كرة الصالات» تجتمع غداً لتحديث أجندة الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذية كرة الصالات» تجتمع غداً لتحديث أجندة الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، غداً، بمقر اللجنة في الشارقة عدداً من المقترحات المقدمة من الأمين العام، بحضور رئيس اللجنة، عبدالملك جاني. يهدف الاجتماع إلى تحديث أجندة الموسم الحالي للبطولات، التي تنظمها اللجنة بعد تأجيل بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، ونقلها من نوفمبر المقبل إلى فبراير المقبل، لتقام بمدينة جده في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة، شهاب أحمد العوضي، لـ«الإمارات اليوم» أن تغيير موعد إقامة البطولة الخليجية استدعى تحديث الأجندة المحلية للبطولات، ومنها بطولة كأس الاتحاد، التي كان مفترضاً إقامتها، في نوفمبر المقبل، من دون مشاركة اللاعبين الدوليين، ومع تأجيل البطولة صار ملزماً تغيير موعدها.

وأكد وجود مقترحات عدة بديلة ذات صلة ببطولة الدوري وكأس رئيس الدولة أيضاً ،ستتم دراستها وبحثها، وسيتم اتخاذ المناسب منها بما يتوافق مع الأجندة الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news