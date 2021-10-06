الامارات | «الفجيرة لصيد الأسماك» تؤهّل الفائزين لبطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة لصيد الأسماك» تؤهّل الفائزين لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، منافسات النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع بالما القابضة، وتختتم يوم السبت المقبل، بمشاركة اكثر من 18 فريقاً وبواقع سبعة متسابقين لكل فريق، وسيتأهل الفائزون الثلاثة الأوائل للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك، التي ستقام بكوستاريكا، في أبريل المقبل.

بدوره أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، أحمد إبراهيم، في تصريحات صحافية تقديم جوائز لأكبر سمكة تونة وأكبر سمكة دورادو وأكبر سمكة بركودا، إضافة إلى تكريم أفضل فريق في البطولة يحصد أكبر عدد من النقاط والجوائز لفئة الشباب والناشئين، ومنح جائزة للفائزة الأولى من فئة النساء، بينما سيتم بيع جميع الأسماك بعد الوزن ليعود ريعها للجمعيات الخيرية.

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