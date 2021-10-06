الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرب آسيا
عمان - اليمن 16:30
سورية - السعودية 18:45
الكويت - الأردن 19:30
لبنان - فلسطين 21:45
العراق - الإمارات 22:30
دوري الأمم
إيطاليا - إسبانيا 22:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
السودان - غينيا 20:00
المغرب - غينيا بيساو 23:00
الدوري البرازيلي
شابكوينسي - مينيرو 02:00
سييارا - إنترناسيونال 02:00
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