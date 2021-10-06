اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرب آسيا

عمان - اليمن 16:30

سورية - 18:45

الكويت - الأردن 19:30

لبنان - فلسطين 21:45

العراق - الإمارات 22:30

دوري الأمم

إيطاليا - إسبانيا 22:45

تصفيات المونديال (إفريقيا)

السودان - غينيا 20:00

المغرب - غينيا بيساو 23:00

الدوري البرازيلي

شابكوينسي - مينيرو 02:00

سييارا - إنترناسيونال 02:00

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