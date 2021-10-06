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الامارات | «الشارقة الرياضي» يختتم دورات الإسعافات الأولية

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي سلسلة دوراته الخاصة بتأهيل موظفيه للحصول على شهادة الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي، حيث كانت الدورة الثالثة لموظفي إدارات وأقسام المجلس، من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وقال بيان صحافي: «أقيمت الدورة ضمن برنامج المجلس لدعم الأمن والسلامة، بالتنسيق مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم (دراسا)، المعتمدة من هيئة خدمات الإسعاف في دبي، وتلقى الدارسون المحاضرات من محاضرين متخصصين معتمدين من المنظمة الأميركية للإسعافات الأولية ومعهد الصحة والسلامة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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