شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا توجد أى نية لـ"مد القيد" وسيتم الغلق 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لمد القيد للأندية، مشيرا إلى إن آخر يوم في القيد سيكون يوم الخميس 7 أكتوبر.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيتم غلق باب القيد يوم 7 أكتوبر، وكل ما أثير بشأن مد القيد غير صحيح".