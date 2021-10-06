شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا توجد أى نية لـ"مد القيد" وسيتم الغلق 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لمد القيد للأندية، مشيرا إلى إن آخر يوم في القيد سيكون يوم الخميس 7 أكتوبر.
وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيتم غلق باب القيد يوم 7 أكتوبر، وكل ما أثير بشأن مد القيد غير صحيح".
وسبق وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مد فترة القيد للدوري إلى يوم 7 أكتوبر بدلاً من 20 سبتمبر، وتم إخطار الأندية بذلك طالب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدوري الممتاز بسرعة سداد المديونيات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة، بعد فتح فترة القيد الصيفية للموسم الجديد 2021 / 2022.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، خلال اجتماعهم الأخير، أنه لن يتم الموافقة على قيد أى نادٍ لصفقاته الجديدة إلا بعد سداد جميع المديونيات المتأخرة لصالح اتحاد الكرة.
في سياق متصل، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.
وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.