شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: فيوتشر والبنك الأهلي يفاوضان الزمالك لضمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي الزمالك، أنه يضع تركيزه داخل الملعب خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن وكيله هو من يتابع أزمة الفريق الأبيض في القيد لمعرفة مستقبله.
وقال عمر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ناديا فيوتشر والبنك الأهلي دخلا في مفاوضات مع الزمالك لضمي حال فشل حل الأزمة لقيدي في الأيام المقبلة".
وأشار عمر كمال عبد الواحد إلى أنه لا يفضل البقاء للتدريب فقط في حال عدم حل أزمة الفريق في القيد خلال الميركاتو الصيفي قائلا: "أبلغت الزمالك برغبتي في الإعارة من أجل مواصلتي في المشاركة وعودتي مرة أخرى للقلعة البيضاء جاهزا".
وكان عمر كمال عبد الواحد قد انضم للزمالك في صفقة انتقال حر قادما من المصري، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.
وأعلن نادى الزمالك عن أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق المصرى البورسعيدى، لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.
وقال عمر كمال عبد الواحد إنه يسعى للتتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي الأكبر فى مصر وأفريقيا، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهده فى التدريبات، والمشاركة فى المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.