شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: فيوتشر والبنك الأهلي يفاوضان الزمالك لضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي الزمالك، أنه يضع تركيزه داخل الملعب خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن وكيله هو من يتابع أزمة الفريق الأبيض في القيد لمعرفة مستقبله.

وقال عمر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ناديا فيوتشر والبنك الأهلي دخلا في مفاوضات مع الزمالك لضمي حال فشل حل الأزمة لقيدي في الأيام المقبلة".

وأشار عمر كمال عبد الواحد إلى أنه لا يفضل البقاء للتدريب فقط في حال عدم حل أزمة الفريق في القيد خلال الميركاتو الصيفي قائلا: "أبلغت الزمالك برغبتي في الإعارة من أجل مواصلتي في المشاركة وعودتي مرة أخرى للقلعة البيضاء جاهزا".