شكرا لقرائتكم خبر عن "المصلى" نجم ليبيا الأسبق: الإصابة حرمتنى من اللعب للأهلى.. وصلاح يشبه ميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد المصلى، نجم منتخب ليبيا الأسبق، أنه كان على وشك التعاقد مع النادى الأهلى عام 2004 ولكن الإصابة حالت دون ذلك، وأن المدرب البرتغالى مانويل جوزيه طلب ضمه وقتها وكان هناك اتصالات، وأن التراجع عن الصفقة بسبب إجراء عملية الغضروف وهو ما أوقف الصفقة .

وأوضح أحمد المصلى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى أحد أفضل 3 لاعبين فى العالم، وصلاح مع المنتخب المصرى يشبه ليونيل ميسى مع منتخب الأرجنتين، وصلاح يقدم مستويات كبيرة مع ليفربول ولكن تبقى مواجهة ليبيا فى تصفيات كأس العالم مختلفة، لأن المباريات الدولية تختلف عن الدوريات العالمية.

وأشار أحمد المصلى إلى أن منتخب ليبيا سيستفيد من مواجهة مصر على ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية يوم الاثنين المقبل، حتى فى غياب الجمهور، لأن الملعب فى صالح المنتخب الليبي.