شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يستغل التوقف الدولى فى الاحتفال بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى ألتاي التركي، فترة التوقف الدولي الحالية والحصول على راحة مع فريقه في إعلان خطوبته.

وخرج أحمد ريان من قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك المصري أحمد ياسر ريان فى خسارة فريقه نادى ألتاي التركى برباعية مقابل هدف وحيد من نظيره غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى التركى.

وسجل أهداف اللقاء الكيساندرو ماكسيم فى الدقيقة 52 من ضربة جزاء، ثم أضاف الكسندر ميركل الهدف الثانى فى الدقيقة 57، وسجل الكيساندرو ماكسيم الثالث فى الدقيقة 61، قبل أن يسجل نوها ديكو الرابع لاصحاب الارض فى الدقيقة 73 من عمر المباراة. بينما أحرز إيرهان جيلانك هدف ألتاى الوحيد فى الدقيقة 63 من عمر المواجهة.

وبهذه النتيجة تراجع فريق ألتاى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى التركى الممتاز برصيد 15 نقطة فيما تقدم غازى عنتاب المركز الـ 12 فى ترتيب الدورى التركى برصيد 11 نقطة.

وشارك أحمد ياسر ريان أساسيا من بداية اللقاء حتى تم تبديله فى الدقيقة الاول من الشوط الثانى 46، من المواجهة ليحل محله أرهان جيلينك.

وتعافى أحمد ياسر ريان مؤخرًا من الإصابة التى لحقت به، حيث غاب ياسر ريان 3 أسابيع بسبب تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.