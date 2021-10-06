شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم ثنائي الإسماعيلي مقابل بيع "دسوقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاصة أن مسئولي النادي الفيومي حصلوا على خدمات ثنائي الإسماعيلي محمد مجدي حارس المرمى ومحمد الضرف لاعب الوسط، مقابل التخلى عن خدمات محمد دسوقي ظهير أيسر المقاصة، حيث يحصل المقاصة على جهود مجدي على سبيل الإعارة لمدة موسم والضرف بيع نهائي.

وقال المصدر إن المقاصة نجح في الحصول على ثنائي الإسماعيلي والتنازل عن مستحقات دسوقي البالغة 750 ألف جنيه نظير بيع دسوقي للدراويش.

وأتم مسئولو المقاصة إجراءات استعارة محمد مجدي في حضور خالد شيطا المدير المالي بالمقاصة وإسلام عادل مدب الفريق الفيومي ووكيل أعمال اللاعب.

ويرفض مسئولو نادي المقاصة غلق ملف الصفقات الصيفية خلال فترة الانتقالات الصيفية ويبحثون تدعيم صفوف الفريق الفيومي بأكثر من صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية وقبل أيام من غلق باب القيد، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج قوية في الموسم المقبل.

ونجح مسئولو نادى المقاصة في التعاقد مع علي فتحي ظهير أيسر الإنتاج الحربي السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الفيومي في الموسم المقبل.

كما تعاقد مسئولو المقاصة مع الخماسى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم وجميعهم شارك فى صعود الفريق من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز.

وسبق وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع أكثر من لاعب فى الفترة الحالية، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم المقبل، وسد الثغرات فى صفوفه، لاسيما بعد رحيل أكثر من لاعب.

وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع محمود حمدى لاعب المصرى السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما، بالإضافة إلى الثنائى الأجنبى سيرجى إيريك وجون ايفيرى لاعبى فيوتشر إف سى السابقين.