شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعدل لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قرارا بتعديل لائحى النادى للموسم الجديد بإضافة عدد من البنود التحفيزية الغرض منها رفع الروح التحفيزية للاعبين، وضرورة التواجد داخل المربع الذهبى، وكذلك الفوز على أندية القمة وتحقيق عدد ثلاث انتصارات فى مباريات متتالية.

وأشار إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد، إلى أن مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى وافق على جميع التعديلات، ووعد بكل الدعم فى حال تحقيق الفريق لمركز متقدم.

كما أضاف إبراهيم حسن عددا من البنود يتم تطبيقها فى حال مشاركة الفريق فى البطولة العربية، مؤكدا أن هذه البطولة لها معاملة خاصة، لأنها تحظى باهتمام إعلامى كبير، والمشاركة أمام عدد من الفريق العربية العريقة وأن البطولة أصبحت لها مكانة خاصة لدى جماهير الاتحاد السكندرى.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا ابتداء من 10 أكتوبر الجارى ولمدة 10 أيام يتم خلالها خوض مباريات ودية مع أندية الدورى استعدادا لانطلاق البطولة.