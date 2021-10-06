شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكتفى بالتدريبات الاستشفائية فى مران المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء تدريبه المسائي بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره الليبي مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

فيما أدى النجم محمد صلاح، الذي انضم للفريق اليوم، بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة خفيفة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح الغد.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.