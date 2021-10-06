شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلي السابق ينضم للداخلية موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمود صلاح، مهاجم الإسماعيلي وغزل المحلة السابق، إلى صفوف الداخلية، الذي يلعب في دوري القسم الثانى.

ووقع محمود صلاح على عقود الانضمام لصفوف الداخلية لمدة موسمين في حضور سيد عيد المدير الفني للفريق الشرطي وصلاح سلام وكيل أعمال اللاعب، وانتظم في تدريبات فريقه.

جدير بالذكر أن محمود صلاح سبق له اللعب لأكثر من نادي أبرزها الإسماعيلي، وكان يتواجد في صفوف غزل المحلة في الموسم الماضين وساهم في بقاء الفلاحين بالدوري الممتاز، بعدما كانوا مهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحاول مسئولو الداخلية التعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الحالي في خطة بناء فريق مميز يساهم في العودة مجددا للدوري الممتاز.