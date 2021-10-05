شكرا لقرائتكم خبر أمير الباحة يناقش تطوير رياضة المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بمكتبه أمس، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة صالح الغامدي ومدير مدينة الملك سعود الرياضية علي العمري، ورؤساء الأندية الرياضية ورئيس رابطة فرق الأحياء سعدي الزهراني وأعضاء الرابطة.

وأكد أن الموسم الرياضي يحتاج إلى همة الرياضيين وعزمهم للنهوض بالرياضة لتكون الباحة في مصاف المناطق الأخرى رياضيا، وسط تطلعات أهالي المنطقة التي تستوجب مضاعفة الجهود وفتح آفاق جديدة للحركة الرياضية في جميع الأندية بمختلف المحافظات، مؤكدا أن المسؤولية أمام الأندية كبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن برنامج جودة الحياة لصناعة مجتمع حيوي، واستحداث رياضات جديدة.

وأضاف أن المنطقة تزخر بتنوع التضاريس، ومهيأة لصناعة رياضات جديدة، داعيا إلى تنمية الرياضات التي تعد وجها ثقافيا لمجتمع المنطقة.

وناقش الأمير حسام بن سعود تطلعات الرياضيين واحتياجات الأندية، موجها بسرعة دراسة كافة الحلول لضمان خدمة الرياضة والرياضيين بالمنطقة والاهتمام بالشباب أصحاب المواهب المتعددة في مختلف الرياضات.