أخضر الشاطئية يواصل بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يستمر حتى 14 أكتوبر الحالي، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على الملعب الترابي في مقر إقامة البعثة بفندق الجبيل إنتركونتننتال، تحت إشراف المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد على تقسيم التدريبات على فترتين.

وخضع اللاعبون في تدريبات الفترة الصباحية لتمارين لياقية وبدنية، فيما أجريت في تدريبات الفترة المسائية تمارين تكتيكية، وذلك باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب، التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبيد الشمري، الذي ما يزال يواصل برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.