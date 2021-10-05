حضور جماهيري بنسبة 100% في مباراتي الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الرياضة أمس رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني غدا، وأمام الصين الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنه رغبة في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين المقبلتين للمنتخب.

وشددت الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة الجميع.

من يحق لهم الدخول

