حضور جماهيري بنسبة 100% في مباراتي الأخضر

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وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنه رغبة في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين المقبلتين للمنتخب.
وشددت الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة الجميع.
من يحق لهم الدخول
- الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما
- الحاصلون على جرعتي لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة
- إظهار تطبيق توكلنا لمعرفة حالة المشجع
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