«الجوهرة» شريك أساسي في زف الأخضر

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وخاض المنتخب السعودي خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 في الإمارات وكأس العالم 2018 في روسيا، 7 لقاءات على ملعب الجوهرة، حقق الفوز في 6 انتصارات، بينما تعادل في مباراة واحدة، وكانت أمام منتخب أستراليا 2/2 بينما تغلب على منتخبات تيمور الشرقية والإمارات وماليزيا والعراق واليابان.
ووديا، تغلب بملعب الجوهرة على منتخبي جاماياكا ومولدوفا بينما تعادل مع منتخبي الأوروجواي ولبنان، وخسر أمام غانا فقط.
ويستعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاحتضان المباراتين رقم 13 و14 للأخضر بصفة عامة و8 و9 رسميا، عندما يستضيف مواجهتيه يومي الخميس والثلاثاء المقبلين أمام اليابان والصين على التوالي ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
المواجهات الرسمية 3 سبتمبر 2015:
- فوز السعودية 7 / 0 على تيمور الشرقية 8 أكتوبر 2015:
- فوز السعودية على الإمارات 2 /1
- 24 مارس 2016:
- فوز السعودية على ماليزيا 2 /0
- 6 أكتوبر 2016:
- تعادل السعودية وأستراليا 2 /2
- 11 أكتوبر 2016:
- فوز السعودية على الإمارات 3 / 0
- 28 سبتمبر 2017:
- فوز السعودية على العراق 1 /0
- 5 سبتمبر 2017 :
- فوز السعودية على اليابان 1 /0
المواجهات الودية
10 أكتوبر 2014:
التعادل مع الأوروجواي 1/ 1
14 أكتوبر 2014:
التعادل مع لبنان 1/1
7 أكتوبر 2017:
فوز السعودية على جامايكا 5/ 2
10 أكتوبر 2017:
الخسارة أمام غانا 0/ 3
25 فبراير 2018:
فوز السعودية على مولدوفا 3/ 0
اللقاءات الرسمية في الجوهرة
- خاض 7 مواجهات
- فاز 6 مرات
- تعادل مرة واحدة
- لم يخسر
وديا:
- خاض 5 مواجهات
- فاز مرتين
- تعادل مرتين
- خسر مرة واحدة
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