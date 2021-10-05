«الجوهرة» شريك أساسي في زف الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الأول من مايو 2014، احتضن الملعب الرئيسي (الجوهرة) 12 لقاء للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم رسميا ووديا، لم يخسر خلالها سوى لقاء وحيد كان وديا أمام غانا جرى في أكتوبر 2017، حيث انتهت المباراة بفوز منتخب النجوم السوداء 3/ 0.

وخاض المنتخب السعودي خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 في الإمارات وكأس العالم 2018 في روسيا، 7 لقاءات على ملعب الجوهرة، حقق الفوز في 6 انتصارات، بينما تعادل في مباراة واحدة، وكانت أمام منتخب أستراليا 2/2 بينما تغلب على منتخبات تيمور الشرقية والإمارات وماليزيا والعراق واليابان.

ووديا، تغلب بملعب الجوهرة على منتخبي جاماياكا ومولدوفا بينما تعادل مع منتخبي الأوروجواي ولبنان، وخسر أمام غانا فقط.

ويستعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاحتضان المباراتين رقم 13 و14 للأخضر بصفة عامة و8 و9 رسميا، عندما يستضيف مواجهتيه يومي الخميس والثلاثاء المقبلين أمام اليابان والصين على التوالي ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المواجهات الرسمية 3 سبتمبر 2015:







فوز السعودية 7 / 0 على تيمور الشرقية 8 أكتوبر 2015:



فوز السعودية على الإمارات 2 /1



24 مارس 2016:



فوز السعودية على ماليزيا 2 /0



6 أكتوبر 2016:



تعادل السعودية وأستراليا 2 /2



11 أكتوبر 2016:



فوز السعودية على الإمارات 3 / 0



28 سبتمبر 2017:



فوز السعودية على العراق 1 /0



5 سبتمبر 2017 :



فوز السعودية على اليابان 1 /0



المواجهات الودية

10 أكتوبر 2014:

التعادل مع الأوروجواي 1/ 1

14 أكتوبر 2014:

التعادل مع لبنان 1/1

7 أكتوبر 2017:

فوز السعودية على جامايكا 5/ 2

10 أكتوبر 2017:

الخسارة أمام غانا 0/ 3

25 فبراير 2018:

فوز السعودية على مولدوفا 3/ 0

اللقاءات الرسمية في الجوهرة





خاض 7 مواجهات



فاز 6 مرات



تعادل مرة واحدة



لم يخسر

