شكرا لقرائتكم خبر مهمة صعبة للأولمبي أمام سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستمر البطولة حتى 12 أكتوبر الحالي.
وهيأ المدير الفني للأخضر الأولمبي، الوطني سعد الشهري اللاعبين بتدريبات يومية على ملعبي القادسية والنهضة استعدادا لملاقاة المنتخب السوري ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، والتي تضم إلى جانبهما منتخب البحرين.
ويدرك الشهري ورجاله صعوبة المهمة خاصة بعد أن افتتح المنتخب السوري مشواره بفوز عريض على نظيره البحريني 4/ 1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أمس الأول.
وسجل رباعية المنتخب السوري محمد الريحاني وأحمد الخاصي ومحمد الحلاق وأمين عقل، فيما سجل هدف البحرين الوحيد عبدالله الحايكي.
ويملك الشهري عناصر مميزة قادرة على تنفيذ خططه، خاصة وأن القائمة تضم لاعبين شاركوا مع فرقهم في دوري المحترفين أمثال خالد الغنام ونواف بوشل ومهند الشنقيطي وتركي العمار وهيثم عسيري وحمدد اليامي وخليفة الدوسري وغيرهم.
نتائج الجولة الماضية
المجموعة الأولى
- فوز عمان على الأردن 1/ 0
- تعادل اليمن والكويت 1/1
المجموعة الثانية
- فوز العراق على فلسطين 1/ 0
- فوز الإمارات على لبنان 3/ 0
المجموعة الثالثة
فوز سوريا على البحرين 4/ 1
مباريات اليوم
المجموعة الأولى
- 15:30 عمان واليمن باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (المجموعة A).
- 17:45 سوريا والسعودية باستاد الأمير محمد بن فهد (المجموعة C).
- 18:30 لبنان وفلسطين باستاد الأمير محمد بن فهد (المجموعة B).
- 20:45 العراق والإمارات باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (المجموعة B).
- 21:30 الكويت والأردن باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (المجموعة A)
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