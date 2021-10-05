أول ظهور لمحمد صلاح في مران المنتخب.. ونجم ليفربول يجتمع مع كيروش (صور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهد مران المنتخب الوطني، مساء الثلاثاء؛ تواجد النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لمباراة ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويُعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب، تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب المنتخب الشهر الماضي بعد إقالة حسام البدري.

وحرص صلاح على عقد جلسة مع كيروش على هامش مران المنتخب والحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بتحضيرات المنتخب وخطته للمرحلة القادمة.

وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة ليبيا يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .