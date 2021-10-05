شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا لمنتخب مصر غدا قبل مواجهة ليبيا بأوامر "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى منتخب مصر غدًا الأربعاء مسحة كورونا للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريباته في السابعة مساء اليوم استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي ٨ و١١ أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ التي تستضيفها قطر، حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات على فترتين.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.