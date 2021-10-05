شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: إصابة الشناوي بكدمة ويشارك فى مران الغد استعدادا لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب عبارة عن كدمة خفيفة خلال مشاركته في مران اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر، حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات على فترتين.

وأكد وائل جمعه لـ"الخليج 365" أن إصابة الشناوى كدمة خفيفة، ولن تؤثر على تواجده وسيشارك في مران الغد الأربعاء.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.