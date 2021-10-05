شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل الاستعداد لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادى المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على "تويتر"، صورا لتدريب اليوم الثلاثاء معلقا عليها: "جانب من مران فريق المصرى عصر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب".

وفاز المصرى على نظيره فريق الجزيرة مطروح بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية، التى أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك فى ثالث المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

سجل أهداف المصرى إسلام عطية ومحمد جريندو والنيجيرى أوستين أموتو من 3 ركلات جزاء.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان، يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام فى تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة - يوم السبت الموافق السادس عشر من أكتوبر الجارى على ملعب سانت مارى "المغطى بالنجيل الصناعي" بالعاصمة الأوغندية كامبالا.