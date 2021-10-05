7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 5 / 10 / 2021

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 5 / 10 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

الأهلي يعلن تمديد عقد صلاح محسن 4 سنوات جديدة

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة.

أول صور لمحمد صلاح فى تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا