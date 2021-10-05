شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك فى السعودية تحفز فريق اليد قبل مواجهة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من جماهير الزمالك فى السعودية على تشجيع لاعبو فريق اليد من أمام صالة التدريب إستعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني المقرر لها غدا الأربعاء فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

وحرصت الجماهير البيضاء على الهتاف للاعبين " أهم أهم .. أبطال أفريقيا أهم ".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.