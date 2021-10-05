شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى واللاعبين يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقى فى المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ولاعبو الفراعنة بعيد ميلاد محمد شوقى مدرب الفريق فى معسكر المنتخب المقيم حاليا استعدادا لمواجهتى ليبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2020.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد الكرة على "تويتر"، صورا من احتفال الجهاز الفنى واللاعبين بعيد ميلاد محمد شوقى معلقا عليها: "الجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى يحتفلون بعيد ميلاد "محمد شوقي" مدرب المنتخب".

وخاض منتخب مصر تدريبه مساء اليوم استعدادا للقاء ليبيا الجمعة المقبل بمشاركة جميع لاعبيه بعد انضمام محمد صلاح، باعتباره آخر اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب.

وحرص محمد صلاح على عقد جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش على هامش مران المنتخب والحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بتحضيرات المنتخب وخطته للمرحلة القادمة.

وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم ، فيما سيشارك مع المنتخب تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.

وبوصول صلاح تكتمل قائمة المنتخب المختارة لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.