شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض رحيل " دبش " قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى رحيل مدافع الفريق محمد دبش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب خبرة اللاعب و الاعتماد عليه في التشكيل الاساسى للفريق الموسم المقبل .

وتلقى محمد دبش عدد من العروض من أندية الدورى المصرى الممتاز على رأسهم الاسماعيلى و بيراميدز ولكن تم رفضهم جميعا من قبل إدارة نادى البنك الاهلى .

خاض فريق البنك الأهلي المباراة التجريبية الثانية أمام نظيره فاركو وإنتهت بفوز فريق فاركو بهدف احمد عبد العزيز مودي وشهد اللقاء واقعة غريبة بطلها حكم اللقاء أحمد جمال عندما ألغي هدفاً أحرزه محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي من ركلة جزاء بداعي الخطأ في التنفيذ وإحتسب احمد جمال ركلة حرة غير مباشرة علي لاعب البنك الأهلي أمام دهشة الجهاز الفني واللاعبين من القرار الغريب .

وعقب مواصلة اللعب فقد الحكم السيطرة على اللقاء مما سمح للاعبي الفريقين الإعتراض علي قراراته .

وعن المباراة أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعباً علي مدار شوطي المباراة لتجهيزهم قبل إنطلاق الدوري العام والذي تحدد موعد انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

بدء فريق البنك الأهلي شوط المباراة الأول بتشكيل مكون من احمد السعدني في حراسة المرمى وأمير مدحت واحمد ياسين وعاصم صلاح واسامه إبراهيم في خط الدفاع .

ومحمد لعبه ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمود قاعود في خط الوسط وفادي فريد رأس حربة إمتلك فريق البنك الأهلي الكره في أوقات كثيرة من هذا الشوط وأهدر محمد حامد وفادي فريد ثلاثة فرص محققة أمام المرمي حيث اصتدمت الكرة مرتين بالقائم وقبل انطلاق شوط المباراة الثاني أجري خالد جلال 5 تغيرات بنزول محمد هلال وأحمد سعيد ويعقوبو وموسي دياوارا واحمد العش وواصل فريق البنك الأهلي الاستحواذ علي الكره في منطقة المناورات وأثناء سعي فريق البنك الأهلي لإحراز الهدف الاول احتسب حكم اللقاء خطأ لفاركو قرب الراية الركنية حول مودي العرضية بضربة رأس محرزا الهدف الوحيد بالمباراة وعقب الهدف ضغط فريق البنك بقوة لإدراك هدف التعادل واجري خالد جلال 5 تغيرات أخري بنزول مصطفي إيفا أحد ناشئي الفريق ومعروف يوسف وكريم بامبو واسامة فيصل ومحمد دبش وعقب التبديلات ضغط الفريق مرة اخري من أجل التعديل حتي أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية غاب عن فريق البنك الأهلي في مباراة اليوم محمد بسيوني ومحمد مصطفي ميدو والزنفلي وشادي رضوان لخوضهم مرانا خفيفا قبل إنطلاق اللقاء

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحة الأربعاء المقبل ضمن برنامج المباريات الودية الذي أقره خالد جلال المدير الفني للفريق.