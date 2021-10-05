شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 3 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: تجديد عقد صلاح محسن لمدة 5 سنوات وتحديد موعد السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الزطني في افتتاح بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة. واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. حدد الجهاز الفني للأهلي برنامج الإعداد الذى يسبق سفر الفريق إلى النيجر، والمقرر له يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.