شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش: "المنتخب قادر على تجاوز مباراتى ليبيا .. ولازم نساعد صلاح علشان يقدم مستواه فى ليفربول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حشيش نجم النادى الأهلى السابق، أن مواجهة المنتخب مع ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلى لكأس العالم 2022 في قطر، ستكون صعبة ومهمة في مشوار الفراعنة.

وقال محمد حشيش في تصريحات لقناة الأهلى: "منتخب مصر لو فى حالته أيا كانت مجموعة اللاعبين الطبيعى أننا نكسب منتخب ليبيا بسهولة لاننا فريق قوى ونمتلك لاعبين موهوبين كثيرين ، والفوز مهم جدا لتصدر المجموعة".

وأضاف محمد حشيش: "محمد صلاح مش هنديله الكورة وهو اللى يخلص، لازم نساعده ونهيأ له الجو عشان يبقى صلاح ليفربول زى صلاح المنتخب".

وعن رابطة الأندية الجديدة ، قال: "نتمنى من رابطة الأندية أن يكون الموسم القادم جدول منتظم معروف مواعيده وعدالة فى التحكيم وقرارات متساوية على كل الأندية".

وأوضح: "جمهور الأهلى معندوش استعداد يخسر بطولات تانى حتى مع وجود موسم مضغوط، ومفيش أعذار لموسيماني، منتظرين منه أداء كويس بعد اختياره للصفقات، ممكن الأداء يتأثر ماتش أو اتنين، لكن الأساسى أداء الأهلى اللى أتعودنا عليه وهو بيقدم كورة حلوة".

وتنتظر الجماهير المصرية مباراتى المنتخب الوطنى أمام نظيره الليبى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لهما يوم 9 و13 أكتوبر الجارى .

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل امام الجابون بهدف لمثله ، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.