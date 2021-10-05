شكرا لقرائتكم خبر عن عبد البارى: يد الزمالك جاهز لتقديم أداء يليق باسمه فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة "سوبر جلوب" التي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الفريق سيخوض مباراة برشلونة بهدف الفوز وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأوضح عبد الباري أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى منهم 9 لاعبين دوليين سبق لهم وأن واجهوا أفضل منتخبات العالم كإسبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وقدموا عروضا قوية وحققوا نتائج إيجابية، والجميع لديه إصرار على تقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.

وأضاف أن أربعة من أفراد البعثة سيتواجدون في حفل افتتاح البطولة المقرر له في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يخوض الفريق تدريبه الختامي للقاء في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وقال عبد الباري إن نتيجة المسحة التي خضعت لها البعثة بعد الوصول إلى مطار جدة جاءت سلبية والجميع جاهز للقاء من الناحية الفنية والبدنية.

واختتم عبد الباري تصريحاته قائلا إن جماهير الزمالك تدعم الفريق بشكل كبير جدا وحرصوا على استقبال البعثةفي الفندق، وسيتواجد بعضهم في المدرجات غدا لدعم ومؤازرة الفريق أمام برشلونة.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.