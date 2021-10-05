شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربى يكرم محمد مصيلحى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت اليوم اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأندية العربية لكرة السلة رقم 33 حفل استقبال للوفود المشاركة في منافسات البطولة.

وشهد الحفل حضور اللواء اسماعيل القرقاوى رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ، و محمد مصيلحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس نادى الاتحاد السكندرى والدكتور مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ولفيف من قيادات الاتحاد العربي لكرة السلة ورؤساء البعثات والوفود المشاركة في البطولة.

حرص محمد مصيلحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة علي تكريم اللواء اسماعيل القرقاوى رئيس الاتحاد العربي وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الي جانب تكريم رؤساء الوفود المشاركة والعميد عبد الله شلبي

كما حرص اللواء إسماعيل القرقاوى تكريم مصيلحي وحازم الرجال مدير البطولة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة متوجها بالشكر للجنة العليا علي حسن التنظيم والاستضافة.