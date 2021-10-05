شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُعسكر فى القاهرة 10 أكتوبر استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة رضا شحاته المدير الفني للنادي الساحلي، السفر للقاهرة لإقامة معسكر مغلق للفريق بداية من 10 أكتوبر الجاري لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للموسم الجديد والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

طلب رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة من الجهاز الإداري للفريق الاتفاق على 4 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من الدوري المصري والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

كما نجح نادى الجونة في ضم محمد رزق، لاعب نادي إنبى، في صفقة مميزة أبرمها النادي الساحلي، في ضوء خطته لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقضى رزق الموسم الماضى معارًا لصفوف المقاولون العرب وبمجرد انتهاء الموسم حرص مسئولي إنبى على قيد اللاعب في قائمة الفريق ليتمكن من تسويقه بشكل جيد وهو ما تم بقرار بيع اللاعب للجونة.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن، وهم: الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.