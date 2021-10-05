شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد ترتيب حراس الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، ترتيب حراس مرمى الفريق فى الموسم الجديد بالاتفاق مع أوليفيرا مدرب الحراس، وذلك بعدما رحل محمود عبد الرحيم جنش وانتقل لصفوف فيوتشر على سبيل الإعارة.

واستقر كارتيرون على أن يصبح محمد أبو جبل الحارس الأساسى لفريق الزمالك فى الموسم المقبل، على أن يكون محمد عواد الحارس الثانى، والسيد عطية المرشح للحارس الثالث.

وكان محمد عواد أكد إن المنافسة على حراسة الزمالك أصبحت أسهل بعد رحيل محمود جنش، والمنافسة مع أبو جبل لصالح الفريق والأهم تحقيق البطولات، مؤكداً أن المنافسة الثنائية أفضل من المنافسة الثلاثية مع حارسين كبار، متمنيا التوفيق لجنش في تجربته الجديدة.

وأضاف عواد، ضحيت بالكثير للانضمام إلى الزمالك، ورغبتي الأولى والأخيرة هي البقاء في القلعة البيضاء ورفضت جميع العروض من أجل الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

ومن المقرر ان يعقد كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة عقب وصوله من الامارات المقرر له اليوم، لمناقشة مباراتي توسكر والحديث عن الاستعدادات لمواجهة 16 أكتوبر في ظل رغبة كارتيرون في حسم التأهل لدور الـ 16 من الذهاب.