شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى التعديلات الخاصة باللائحة من الأندية تمهيدًا لإرسالها لـ"فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة اليوم التعديلات الخاصة باللائحة و المرسلة من الأندية تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- خلال الساعات المقبلة.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعات ودية خلال الأيام الثلاث الماضية لمناقشة أهم بنود اللائحة الخاصة بالتعديلات اتفقت أندية الجمعية العمومية خلال الاجتماع المنعقد حاليا على إقامة الجمعية العمومية خلال 15 يوم من وقت إرسال البنود ثم الدعوة لإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 30 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، ولا يحق لمن قضى 8 سنوات متصلين أو منفصلين في منصب الرئيس أو النائب الترشح مجددا، ويحق للعضو الذي قضى 8 سنوات الترشح على منصب النائب أو الرئيس.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة بمعنى التصويت يكون للقائمة وليس بشكل فردي.

وتم الاتفاق على أن يكون عدد المرشحين تسعة أفراد عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.