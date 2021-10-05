شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين فى اليوم الأول لفتح باب الترشح بنادى الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم 4 مرشحين فى اليوم الأول لانتخابات مجلس إدارة الأوليمبى، بأوراقهم للترشح لإدارة النادى السكندرى، ويستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوع، فى حين تنعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات فى 19 نوفمبر المقبل.

وتقدم محمود شتا بأوراقه على منصب الرئاسة، وخالد الشيخ امين الصندوق الحالى على نفس المنصب، كما تقدم اثنين من المرشحين على مقاعد العضوية وهما: اشرف سالم وأحمد سعيد قطب.

ويترقب أعضاء وجماهير الاوليمبى تقدم المرشحين المحتملين باوراق ترشحهم للانتخابات ، حيث هناك ترقب لتقدم 3 شخصيات للرئاسة حتى الان هم طارق السيد الرئيس الحالى ، و ناصر الشاذلي و محمود شتا .