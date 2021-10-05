بتواجد الخطيب وحمدي.. افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد في غياب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أقيمت مراسم افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، وحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق.

وجاء حضور الخطيب وحمدي لحفل الافتتاح بناء على دعوة وجهت إليهما من الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي يرأسه المصري حسن مصطفى.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن خمسة أندية فقط من بين العشرة المشاركين، تواجدوا في حفل افتتاح كأس العالم للأندية، بينما غابت بقية الفرق عن التواجد.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين على نفس صالة حفل الافتتاح، كانت الأولى قبل انطلاق المراسم بين ماجديبور الألماني وجامعة سيدني الأسترالي، والأخرى بعده مباشرةً بين الوحدة السعودي وسان فرانسيسكو كال هيت الأمريكي.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك خوض الفريق مرانًا في نفس موعد حفل الافتتاح، استعداداً لملاقاة برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء، في دور الثمانية من البطولة.

وشهد حفل الافتتاح تواجد أعضاء رابطة مشجعي الزمالك في السعودية في المدرجات حتى ما قبل نهايته بقليل، ومن ثم قاموا بالانسحاب لعدم وجود أيًا من مسؤولي القلعة البيضاء.

وقال أسامه البدري عضو الرابطة في تصريحات خاصة لمصراوي: "قررنا التواجد في الحفل احترمًا للدعوة التي وجهت لنا، إلا أننا خرجنا من الصالة قبل النهاية بقليل احتجاجًا على عدم وجود أي مسؤول من الزمالك في الصالة".

وتواجد أعضاء رابطة مشجعي الزمالك في الحفل بناء على دعوة وجهت لهم من جانب الاتحاد السعودي لكرة اليد.